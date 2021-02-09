Yurt dışından gelen bile var! Her gün koklayıp...

'LAVANTA BİZE İYİ GELİYOR' Köyde vakaya rastlanmamasını lavantaya bağlayan Muhtar Yılmaz, "Biz lavantaları kaynatıp buharını içimize çekiyoruz. Bunun da iyi geldiğini kendimizce düşünüyoruz. Bilimsel bir sonucu yok ama vaka olmamasını buna bağlıyoruz. Lavantanın çayını içiyoruz. Zaten köyümüzde bir gelenek var. Herkes yatmadan önce yarım çay bardağı lavanta suyunu içer. Gece müthiş bir uyku düzeni sağlıyor. Vücuttaki ağrılara iyi geliyor. Birçok faydası da var. Sadece lavanta bize iyi geliyor diye kuralları hiçe saymıyoruz. Bizim köye yakın 2 köy daha var, onlarda da bizim gibi vakaya rastlanmadı" diye konuştu.