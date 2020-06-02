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02.06.2020 - 11:11 |

1 Haziran'da kalkan yasaklar nelerdir? İşte 1 Haziran'da açılan yerler...

Türkiye 1 Haziran itibariyle yeni normal yaşama geçti. Corona virüs nedeniyle çeşitli alanlarda tedbirler alınmıştı. Corona virüse karşı alınan önlemlerin olumlu sonuçlar vermeye başlamasıyla birlikte normalleşme süreci başladı. İşte 1 Haziran tarihinde kalkan yasaklar ve açıla yerler...

1 Haziran'da kalkan yasaklar nelerdir? İşte 1 Haziran'da açılan yerler...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü vakası dünyada pek çok ülkede görüldü. Türkkiye'de ise ilk corona virüsü vakası 11 Mart tarihinde görüldü ve salgını önlemek için çeşitli alanlarda tedbirler alındı. Önlemler sonucunda corona virüs vakalarında azalmasıyla birlikte normaleşme sürecine geçilmeye başlandı. 1 Haziran tarihi itibariyle pek çok yasak kaldırıldı.

SPOR SALONLARI AÇILDI MI?

Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar da kaldırıldı. Spor salonları, spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, 24.00’e kadar hizmet verebilecek. Spor salonlarındaki buhar banyosu ve sauna bölümleri kapalı kalacak. Halı sahalar, tenis kortları da faaliyete geçiyor.

RESTORAN, KAFE, PASTANE, KIRAATHANE, ÇAY BAHÇELERİ AÇILDI MI?

Restoran, lokanta, kafe, kıraathane, pastane, çay bahçeleri 1 Haziran itibariyle açıldı. Eğlence ve nargile mekanları kapsam dışında olacak.

SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

15 şehir için getirilen seyahat kısıtlaması 1 Haziran itibariyle son buldu.

SÜRÜCÜ KURSLARI AÇILDI MI?

Sürücü kursları 1 Haziran'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak.

 

MÜZE, PLAJ, KÜTÜPHANELER AÇILDI MI?

Plajlar, milli parklar, müze ve ören yerleri, kütüphaneler 1 Haziran itibarıyla açıldı.

20 bin liralık altın çaldılar, kadınlarla eğlenirken yakalandılarAdana'da, 3 ay önce cezaevinden çıkan Zeki Akdoğan (20) ve Enis Bakadur (20), takibe aldıkları kuyumcu Ali B.'nin hafif ticari aracının lastiğini bıçakla deldi. Ali B., patlak lastik için usta çağırırken, Bakadur cebindeki taşı, aracın camına attı. Ali B.’nin dikkati dağılınca Akdoğan, ön koltukta bulunan çantadaki 20 bin lira değerinde altını çalarak kaçtı. Şüpheliler, bozdurdukları altınların parasıyla kiraladıkları evde kadınlarla birlikte alkol alıp, eğlenirken yakalandı.
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