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25.10.2020 - 22:40 |

1 kg safran ne kadar? Kaç lira?

MasterChef'te bu akşam yarışmacılar eleme gecesinde safranla yemek yaptılar. Somer Şef yarışmacılar '1 kg safran ne kadar?' diye sordu. İşte detaylar...

1 kg safran ne kadar? Kaç lira?

MasterChef'te yarışmacılar bugün elenmemek için mücadele verdiler. 6 yarışmacı safranla yemek yaptılar... Somer Şef safran fiyatına dikkat çekerek '1 Kg safran ne kadar?' diye sorudu.

SAFRAN NE KADAR?

Kırmızı altın diye geçen safranın kilogram fiyatı 30 ila 70 bin TL arasında değişiyor.

 BU SENE SAFRAN BOL

Aktarlar da en pahalı baharatlar arasında İran ve İspanya safranı başı çekiyor. Geçen sene İran safranının kilosu 70 bin TL’ye satılırken, bu yıl ürünün piyasada bol olması fiyatını 42 bin TL’ye kadar düşürdü. İspanya safranın kilo fiyatı ise 40 bin TL’den 30 bin TL’ye geriledi.

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