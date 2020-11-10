10 Kasım görselleri, Atatürk sözleri ile resimleri! 10 Kasım sözleri ve fotoğrafları için tıkla!

10 Kasım tarihi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü olarak her sene yapılıyor. Bu yıl yine saat 09.05'de saygı duruşuna geçildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk2ün ölüm yıl dönümünde 10 Kasım görselleri, sözleri ve Atatürk'ün fotoğrafları merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki 10 Kasım sözleri nedir? İşte 10 Kasım görselleri ve Atatürk sözleri...

10 KASIM SÖZLERİ

"Boğazımızda kocaman bir düğüm olur her 10 Kasım'da."

"Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır."

"Ufukta bir ışık belirdi 10 Kasım sabahında , güneş doğmuyor , hava kararık sokaklar ıssız…"

"Atatürk, Türk Milleti' nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı."

"Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir."

Büyük Atatürk! tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir.

ATATÜRK SÖZLERİ

Egemenlik verilmez, alınır.

“Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır.”

Yurtta sulh, cihanda sulh.

"Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir."

Bir ulus sanattan ve sanatçıdan yoksunsa, tam bir hayata sahip olamaz.