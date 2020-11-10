10 Kasım mesajları, sözleri ve şiirleri: Atatürk'ün 82. ölüm yıl dönümü anma resimli mesajları, yeni, kısa-uzun sözleri
10 Kasım mesajları, Atatürk'ü anma sözleri bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 10 kasım 1938 tarihinde saat 9'u 5 geçeyi gösterdiği zaman dünyaya gözlerini kapadı. Her sene 10 Kasım tarihinde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk anılıyor. Bu günde Atatürk'ü anma mesajları ve sözleri araştırılıyor. İşte en yeni resimli 10 Kasım mesajları ve Atatürk'ü anma sözleri...
Atatürk 82 yıl önce yaşamını yitirdi. 1938 yılından bedenen aramızdan ayrılan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk her yıl olduğu gibi bu sene de saat 09.05'te saygı duruşuna geçilerek anıldı. Atatürk'ü anma gününde 10 Kasım mesajları, sözleri ve şirriler ise araştırılmaya başlandı. İşte 10 Kasım mesajları, şiirleri ve sözleri...
10 KASIM MESAJLARI
Rüzgâr ağırdan eser, her 10 Kasım sabahı, her bir yere savurur, sararmış yaprakları. Hüzünlenir milletim, her 10 Kasım sabahı, çiçeklerle donanır, Anıtkabir yolları.
Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Atatürk'e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz.
"Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin."
"Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın."
Boğazımızda kocaman bir düğüm olur her On Kasım'da. Geçen her yıl seni daha da çok aratır oldu. Sen bize bu cennet vatanı bıraktın Allah da seni cennet yurtlarında barındırsın.
Ulusumuzun güvenine layık olacak bir şekilde millet adına çalışmalarımıza bütün gücümüzle devam edeceğimize manevi huzurunda söz veriyoruz.
Ufukta bir ışık belirdi 10 Kasım sabahında , güneş doğmuyor , hava kararık sokaklar ıssız … Cumhuriyet ağlıyor!
Türk Milletinin her bir ferdi Atatürk'ün getirdiği ilke ve devrimlerin gönüllü ve azimli birer koruyucusu olmaktan büyük bir onur duymaktadır.
10 KASIM ŞİİRLERİ
Atatürk Şiir
Kalbimde büyük sevgin.
Adın düşmez dilimden
İzinden yürüyorum,
“Türk’üm, doğruyum’’ derken
Sen büyük Türk, Atatürk!
Aydınlık bir ufuksun
Küçücük yüreğime,
Sığmayan gururumsun.
(Ülkü Duysak)
Sen Varsın Atatürk'üm Her Şeyimizde
Bu gün yatağımdan hür kalkıyorsam
Ekmeğim ak suyum berraksa,
Ağaçlar çiçek açıyor
Topraklar ısınabiliyorsa,
Sesim gür çıkıyor
Özgür özgür bakabiliyorsam,
Sen varsın gözbebeklerimde
Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.
Yazabiliyorsam gönlümce
Okuyabiliyorsam...
Kazabiliyorsam toprağımı
Gün ışığında çapa kürek elde,
Çalışabiliyorsam gece gündüz
Ekip biçebiliyorsam dileğimce,
Sen varsın yüreğimde
Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.
(M. Esat Tozkoparan)
ATATÜRK SÖZLERİ
“Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır.”
Egemenlik verilmez, alınır.
Yurtta sulh, cihanda sulh.
10 KASIM SÖZLERİ
"Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın."
"Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez."
"Atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır. "
"Mustafa Kemaller ölmez, rahat uyu paşam. "