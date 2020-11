10 Kasım mesajları, sözleri ve şiirleri: Atatürk'ün 82. ölüm yıl dönümü anma resimli mesajları, yeni, kısa-uzun sözleri

Atatürk 82 yıl önce yaşamını yitirdi. 1938 yılından bedenen aramızdan ayrılan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk her yıl olduğu gibi bu sene de saat 09.05'te saygı duruşuna geçilerek anıldı. Atatürk'ü anma gününde 10 Kasım mesajları, sözleri ve şirriler ise araştırılmaya başlandı. İşte 10 Kasım mesajları, şiirleri ve sözleri...

10 KASIM MESAJLARI

Rüzgâr ağırdan eser, her 10 Kasım sabahı, her bir yere savurur, sararmış yaprakları. Hüzünlenir milletim, her 10 Kasım sabahı, çiçeklerle donanır, Anıtkabir yolları.

Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Atatürk'e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz.

"Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin."

"Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın."

Boğazımızda kocaman bir düğüm olur her On Kasım'da. Geçen her yıl seni daha da çok aratır oldu. Sen bize bu cennet vatanı bıraktın Allah da seni cennet yurtlarında barındırsın.

Ulusumuzun güvenine layık olacak bir şekilde millet adına çalışmalarımıza bütün gücümüzle devam edeceğimize manevi huzurunda söz veriyoruz.

Ufukta bir ışık belirdi 10 Kasım sabahında , güneş doğmuyor , hava kararık sokaklar ıssız … Cumhuriyet ağlıyor!

Türk Milletinin her bir ferdi Atatürk'ün getirdiği ilke ve devrimlerin gönüllü ve azimli birer koruyucusu olmaktan büyük bir onur duymaktadır.

10 KASIM ŞİİRLERİ

Atatürk Şiir

Kalbimde büyük sevgin.

Adın düşmez dilimden

İzinden yürüyorum,

“Türk’üm, doğruyum’’ derken

Sen büyük Türk, Atatürk!

Aydınlık bir ufuksun

Küçücük yüreğime,



Sığmayan gururumsun.

(Ülkü Duysak)

Sen Varsın Atatürk'üm Her Şeyimizde

Bu gün yatağımdan hür kalkıyorsam

Ekmeğim ak suyum berraksa,

Ağaçlar çiçek açıyor

Topraklar ısınabiliyorsa,

Sesim gür çıkıyor

Özgür özgür bakabiliyorsam,

Sen varsın gözbebeklerimde

Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.

Yazabiliyorsam gönlümce

Okuyabiliyorsam...

Kazabiliyorsam toprağımı

Gün ışığında çapa kürek elde,

Çalışabiliyorsam gece gündüz

Ekip biçebiliyorsam dileğimce,

Sen varsın yüreğimde

Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.

(M. Esat Tozkoparan)

ATATÜRK SÖZLERİ

“Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır.”

Egemenlik verilmez, alınır.

Yurtta sulh, cihanda sulh.

10 KASIM SÖZLERİ

"Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın."

"Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez."

"Atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır. "

"Mustafa Kemaller ölmez, rahat uyu paşam. "