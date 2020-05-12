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12.05.2020 - 17:58 |

12 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu açıklanıyor: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi ? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 4 milyondan fazla kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...

12 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu açıklanıyor: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi ? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlıyor

Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Mayıs'taki son durumu bu akşam açıklayacak. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(11 MAYIS PAZARTESİ)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 32.722

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.114

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  55

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 3.089

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 1.403.320

TOPLAM VAKA SAYISI: 139.771

TOPLAM CAN KAYBI: 3.841

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 95.780

12 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu açıklanıyor: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlıyor





Hesabına fazladan 96 bin lira yatırıldıAntalya'da bir bankadan 50 bin lira kredi çeken Hüseyin Özer (61), eve geldikten sonra kontrol ettiği hesabında, 96 bin lira fazla olduğunu fark etti. Özer, parayı bankaya iade etti.
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