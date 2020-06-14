14.06.2020 - 18:14 |
14 Haziran Koronavirüs tablosu son durum açıklanıyor - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca...
Geçtiğimiz Mart ayında ülkemizde de görülmeye başlanan corona virüste son durum her gün yayınlanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son durum tablosunu vatandaşlarla paylaşıyor. Peki bu akşam can kaybı ve vaka sayısında son durum nasıl?
14 Haziran Koronavirüs son durum tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bu akşam açıklanıyor. Geçtiğimiz gün 2,5 milyon test barajının geçilmesinin ardından toplam vaka sayısı 176.677'e ulaşırken günün can kaybı ise 14 olarak duyurulmuştu. İşte bu akşamki açıklama öncesi son durum...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(13 HAZİRAN CUMARTESİ)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 45.092
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.459
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 14
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 985
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 2.586.995
TOPLAM VAKA SAYISI: 176.677
TOPLAM CAN KAYBI: 4.792
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 150.087
Üç uçak aynı anda kalkış yaptıİstanbul Havalimanı'nın 3. pisti açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği kalkış izniyle İstanbul Havalimanı'ndaki üç ayrı pistten TK1453, TK1923 ve TK2023 uçakları aynı anda havalandı.