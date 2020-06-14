14 Haziran Koronavirüs tablosu son durum açıklanıyor - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca...

14 Haziran Koronavirüs son durum tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bu akşam açıklanıyor. Geçtiğimiz gün 2,5 milyon test barajının geçilmesinin ardından toplam vaka sayısı 176.677'e ulaşırken günün can kaybı ise 14 olarak duyurulmuştu. İşte bu akşamki açıklama öncesi son durum...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(13 HAZİRAN CUMARTESİ)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 45.092



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.459



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 14



BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 985

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 2.586.995



TOPLAM VAKA SAYISI: 176.677



TOPLAM CAN KAYBI: 4.792



TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 150.087





















































