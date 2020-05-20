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20.05.2020 - 22:28 |

15-20 yaş arası (gençler) sokağa çıkma izni ne zaman hangi gün saat kaçta? - 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman hangi gün saat kaçta başlıyor?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız, ne zaman hangi tarihte sokağa çıkacaklarına ilişkin araştırmalar yapıyor. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün önemli açıklamalar yaptı. Peki 0-14 yaş sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman? İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı tarihi...

15-20 yaş arası (gençler) sokağa çıkma izni ne zaman hangi gün saat kaçta? - 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman hangi gün saat kaçta başlıyor?

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de kendisini hissettiren coronavirüs önlemleri dolayısıyla 0-14 yaş, 15-20 yaş ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Konuyla ilgili olarak vatandaşlarımız sokağa çıkma izinlerinin ne zaman olacağını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

20 yaş altı sokağa çıkma izni 0-14 yaş ve 15-20 yaş için iki farklı günde yapılıyor.

20 yaş altı 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri iki grup halinde sokağa çıkmayı sürdürecektir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs pazar günü saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecekler." dedi.

65 YAŞ VE 20 YAŞ ALTI ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün dijital kabineye sekizinci kez başkanlık etti. Kabinede ağırlıklı olarak koronavirüsle mücadele tedbirleri ve normalleşme takvimi ele alındı.

Toplantıda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının kaldırılması ile ilgili açıklama yapılmadı.

MFÖ'den maske tak şarkısıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, müzik grubu MFÖ'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin şarkısını paylaşarak "Türk popunun ustaları, bir aradan sonra ilk ortak şarkılarında, tedbirlerin müziğini yaptı. Aralarına virgül bile giremese de maskeli, mesafeliler. Bizim söylemek istediklerimizi, sağ olsunlar, çok güzel söylüyorlar." ifadesini kullandı.
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