16 Haziran Koronavirüs tablosu son durumu yayınlanıyor - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca açıklıyor

Gerek dünyada gerek yurdumuzda milyonlarca insanın hayatını etkileyen corona virüste günün son durumu belli oluyor. Son günlerde vaka sayılarında artışın başlamasının ardından toplam vaka sayısı 179.831 ulaşmış, toplam can kaybı da 4.825'e çıkmıştı. İşte bu akşamki açıklama öncesiTürkiye'de son durum...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(15 HAZİRAN PAZARTESİ)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 42.032



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.592



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 18



BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 947

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 2.674.203



TOPLAM VAKA SAYISI: 179.831



TOPLAM CAN KAYBI: 4.825



TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 152.364





CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Boğaz ağrısı: Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarına bulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden oluyor. Boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.

Nezle ve ishal: Virüsün en az görülen belirtileri ise nezle ve ishal. Bu belirtiler çok az sayıda hastada ortaya çıkıyor.

Nefes darlığı: Hastalığın ölümcül sonuçlar doğurmasındaki en büyük etkenlerden biri de oluşturduğu nefes darlığı. Özellikle solunum problemi olan hastalar, virüs nedeniyle artan nefes darlığına bağlı olarak yaşamlarını yitirebiliyor.





