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16.06.2020 - 18:17 |

16 Haziran Koronavirüs tablosu son durumu yayınlanıyor - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca açıklıyor

Tüm dünyayı yakından ilgilendiren corona virüs yayılmaya devam ediyor. Aşı ve ilaç çalışmalarına tüm hızla devam edilirken ülkelerdeki günün tabloları yayınlanıyor. Ülkemizde de konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün be gün son durum tablosunu paylaşıyor.. Peki Türkiye haritasında bugün can kaybı ve vaka sayısında son durum nasıl?

16 Haziran Koronavirüs tablosu son durumu yayınlanıyor - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca açıklıyor

Gerek dünyada gerek yurdumuzda milyonlarca insanın hayatını etkileyen corona virüste günün son durumu belli oluyor. Son günlerde vaka sayılarında artışın başlamasının ardından toplam vaka sayısı 179.831 ulaşmış, toplam can kaybı da 4.825'e çıkmıştı. İşte bu akşamki açıklama öncesiTürkiye'de son durum...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(15 HAZİRAN PAZARTESİ)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 42.032

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.592

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  18

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 947

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 2.674.203

TOPLAM VAKA SAYISI: 179.831

TOPLAM CAN KAYBI: 4.825

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 152.364

16 Haziran Koronavirüs tablosu son durumu yayınlanıyor - Ölü sayısı ve vaka sayısı bugün kaça yükseldi - Bakan Koca açıklıyor

CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Boğaz ağrısı: Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarına bulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden oluyor. Boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.

Nezle ve ishal: Virüsün en az görülen belirtileri ise nezle ve ishal. Bu belirtiler çok az sayıda hastada ortaya çıkıyor.

Nefes darlığı: Hastalığın ölümcül sonuçlar doğurmasındaki en büyük etkenlerden biri de oluşturduğu nefes darlığı. Özellikle solunum problemi olan hastalar, virüs nedeniyle artan nefes darlığına bağlı olarak yaşamlarını yitirebiliyor.



Eski eşini başkasıyla görünce otomobille takip etti; silahlar ateşlendiBursa'nın İnegöl ilçesinde, Süleyman A., otomobiliyle seyir halindeyken, boşandığı eşi Şule A.'yı aracında başka biriyle görünce takibe aldı. Yaşanan kovalamaca, tarafların birbirine silahlarını ateşlemesiyle devam edip, Şule A. idaresindeki aracın kaza yapmasıyla son buldu.
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