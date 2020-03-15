16 Mart Pazartesi okullar ve üniversiteler tatil mi? Okullar ne kadar süre ile tatil edildi?

Okullar tatil edildi mi sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının görülmesinin ardından hafta ortasında Beştepe'de gerçekleştirilen toplantının ardından kararlar birer birer açıklandı. Bu kapsamda toplantının sona ermesinin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve YÖK başkanı tarafından açıklamalar peş peşe geldi. Nisan ayında planlanan ara tatil Corona virüsü tedbirleri kapsamında öne çekildi ve öğrenciler Nisan ayında gerçekleştirilmesi planlanan tatili 16-22 Mart tarihinde gerçekleştirilecek

23 Mart tarihinden itibaren ise öğrenciler uzaktan ve online eğitim almaya başlayacak. Üniversiteler ise 3 hafta süre ile tatil edildi. İşte yapılan o açıklamalar...

OKULLAR TATİL Mİ?

Okullar 16 Mart tarihinden itibaren Corona virüsü nedeniyle bir hafta tatil edildi. Bu tatil Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan ara tatilin öne çekildiğinin duyurulması ile açıklandı. 23 Mart tarihinden itibaren ise öğrenciler EBA üzerinden uzaktan ve online eğitime başlayacak

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Beştepe'de gerçekleştirilen toplantının ardından YÖK başkanı tarafından Üniversitelerin 3 hafta süre ile tatil edildiği açıklandı.