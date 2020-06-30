16 yaşındaki Azat'tan acı haber!

Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyünde dün akşam, serinlemek için Aras Nehri'ne giren Azat Şafak, kayboldu. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Başlatılan arama sonuçları sonuç vermeyince Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polislerden yardım istendi. İl Özel İdare ekipleri de suyun debisini azaltmak için çalışma başlattı.

Bölgeye gelen dalgıç polisler, nehrin 2 yakasından gerdikleri çelik halatlara tutunarak, 4 metre derinliğindeki suda arama yaptı. 5 dalgıç polis, sabah saatlerinde, Azat Şafak'ın cansız bedenine ulaştı. 4 metre derinlikte, balçığa saplanmış olarak bulunan Azat'ın cansız bedeni, sudan çıkarılarak Kağızman Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.