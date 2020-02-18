18.02.2020 - 11:44 |
17 Şubat reyting sonuçları: Hangi program birinci oldu?
17 Şubat reyting sonuçları belli oldu. Birinciliği Sefirin Kızı göğüslerken Çukur 2'inci Çukur oldu. Fatih Portakal'la Fox Ana Haber ise 3'üncü sırada yer aldı. Peki, Survivor ve Yasak Elma kaçıncı oldu?
17 Şubat tarihinde ekranlara gelen dizi, yarışma ve programların reyting sonuçları belli oldu. Pazar günü 1'inci olan Survivor düşüş yaşarkenken Sefirin Kızı bu hafta da liderdi. İşte dünkü reyting sonuçları...
TOTAL REYTİNG SONUÇLARINA GÖRE 5 PROGRAM
1 SEFIRIN KIZI STAR
2 CUKUR SHOW
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX
4 YASAK ELMA FOX
5 SURVIVOR TV8
AB REYTİNG SONUÇLARINA GÖRE İLK 5 PROGRAM
1 SEFIRIN KIZI STAR
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX
3 YASAK ELMA FOX
4 CUKUR SHOW
5 SURVIVOR TV8
Akılalmaz yöntem! 1 dakika yetiyor...İstanbul'da park halindeki lüks otomobillerin farlarını çalarak internet üzerinden pazarladıkları iddia edilen 1'i kadın 16 kişilik çete polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerle birlikte 80 otomobil farı ile şüphelilerin olaylarda kullandıkları 12 motosiklet ele geçirildi. Şüphelilerin park halindeki otomobillerin farlarını yaklaşık 1 dakikada söktükleri anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı