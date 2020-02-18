17 Şubat reyting sonuçları: Hangi program birinci oldu?

17 Şubat tarihinde ekranlara gelen dizi, yarışma ve programların reyting sonuçları belli oldu. Pazar günü 1'inci olan Survivor düşüş yaşarkenken Sefirin Kızı bu hafta da liderdi. İşte dünkü reyting sonuçları...

TOTAL REYTİNG SONUÇLARINA GÖRE 5 PROGRAM

1 SEFIRIN KIZI STAR

2 CUKUR SHOW

3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

4 YASAK ELMA FOX

5 SURVIVOR TV8

AB REYTİNG SONUÇLARINA GÖRE İLK 5 PROGRAM

1 SEFIRIN KIZI STAR

2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

3 YASAK ELMA FOX

4 CUKUR SHOW

5 SURVIVOR TV8