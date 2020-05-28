20 Yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni hangi gün, saat kaçta?

Ülkemiz genelinde yaşanan corona virüs salgını devam ediyor. Alınan tedbirler ise özenle uygulanıyor. 20 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı sürekli olarak devam ederken, diğer vatandaşlar için hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı başkanlığında bugün son kez video konferansla yapılacak kabine toplantısından önemli kararlar çıkması bekleniyor. Hafta sonları uygulanan sokak yasakları ile çocuk, genç ve 65 yaş üstüne getirilen kısıtlamaların sürüp sürmeyeceği ana gündem maddeleri olacak. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma izni hangi gün, saat kaçta? 15 - 20 yaş ne zaman dışarı çıkacak?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

15-20 yaş arası gençler 29 Mayıs Cuma günü yine 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkacaklar.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASĞAI NE ZAMAN KALKACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı:

"Dün gece itibarıyla sokağa çıkma kısıdı kalktı. Bu uygulama, şu an için 15-20 yaş grubu gençlerimizi, 65 yaş ve üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı içermiyor. Kısa bir zaman içinde bu yaş gruplarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak ve kamuoyuyla paylaşılacak. Gündemde olan birçok seçenek var. Pandeminin tam olarak bilincinde olamayacak yaştaki çocuklarımızın, gençlerimizin ve yaşlılarımızın içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Ruh hallerini anlıyoruz. Her yaş grubundan insanların gelişmelere karşı geri bildirimlerini, değerlendirme ve taleplerini duyarlılıkla takip ediyoruz. Bu salgın hastalıkta, süreçlerin ilerleyişi, insanların istek ve taleplerinden tümüyle ayrı düşünülemez. Sağlık camiası olarak bu yaş gruplarından ricamız, biraz daha sabırlı olmaları, bize biraz daha zaman tanımalarıdır. Onların beklentilerini en az onlar kadar taşıyoruz."

Bakan Koca, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede 5 ayı geride bıraktığını hatırlatarak, pek çok ülkede durumun ciddiyetini koruduğuna işaret etti.

Türkiye'nin başarısının, toplumun her katmanının mücadeleye katılımından, tedbirde sağlanan birliktelikten kaynaklandığına değinen Koca, bunun aynı şekilde devam edeceğini, yeni fedakarlıklar gerektirecek şartların oluşmayacağını ümit ettiklerini kaydetti.

"Yüksek bir ihtimal olmasa da eğer risk şartları tekrar oluşacak olursa, yapılacak şey konusunda deneyimliyiz. Fakat buna izin vermemek elimizdedir." ifadesini kullanan Bakan Koca, riski tek dalgada önlemenin mümkün olduğunu, ikinci dalga olasılığına karşı gücün uygulanacak tedbirlerde bulunduğunu vurguladı.