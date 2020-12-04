20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkabilecek mi?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkma yasağı süresince sokağa çıkabilecek mi sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü bireylerin sokağa çıkması kısıtlanmış, sadece belirlenen saatlerde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü bireyler hafta içi günlerinde sokağa çıkma fırsatı verilmişti. Peki Hafta sonu sokağa çıkma süresince sokağa 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkabilecek mi?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ NELER?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan koronavirüs genelgesine göre 20 yaş altı (çalışanlar hariç) sokağa çıkma yasağı getirilmiş, sadece 13:00-16:00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilmişti

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ NELER?

65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 10:00-13:00 saatleri olarak belirlenmişti.

HAFTA SONU 20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKABİLECEK Mİ?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde sokağa çıkamayacak.

Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.