20 yaşındaki genç kablo ile kendini astı!

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi Bayır Sokak’ta ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emre Can Ç.'nin (20) yakınları kendisinden haber alamayınca ikametine geldi.
Kapının açılmamasının ardından haber verilmesi üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, genç şahsı kablo ile doğalgaz borusuna asılmış halde buldu.
112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Emre Can Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3 ilde 21 camiden hırsızlık yaptıAksaray'da camideki yardım paralarını çalan hırsızlık şüphelisi Sabahattin Şahin, Aksaray- Adana kara yolunda otostop yaparken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Sabahattin Şahin'in Ankara'da 15, Aksaray'da 4, Niğde'de de 2 camiden hırsızlık yaptığı belirlendi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Şahin, adliye çıkışı basın mensuplarına "Pişmanım" dedi.