2020 ALES/2 sınav giriş yeri sorgulama | ALES ne zaman, saat kaçta yapılacak?
ALES ne zaman yapılacak? 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ALES/2 için geri sayım başladı. Hafta sonu uygulanacak olan ALES için sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Peki, ALES sınav giriş yeri sorgulama nasıl yapılır?
ÖSYM tarafından uygulanacak olan ALES/2 için tarih yaklaşıyor. 2020 ALES/2 koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. ÖSYM, ALES için sınav giriş belgelerini erişime açtı. Peki, ALES ne zaman, saat kaçta yapılacak?
ALES NE ZAMAN YAPILACAK?
2020 ALES/2 21.02.2021 tarihinde uygulanacak. ÖSYM Sınav giriş belgeleri erişime açıldı.
ALES saat 10.15'te başlayacak.
ALES SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA
2021 ALES NE ZAMAN? SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
2021 ALES/1 2 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak. Sınava başvurular 12 Mart - 22 Mart tarihleri arasında yapılacak.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre kovid-19 salgınının seyrine göre alınabilecek yeni tedbirlere göre tarihlerde güncelleme yapılacak.
ALES/2 ise 19 Eylül 2021 tarihinde yapılacak. Sınava başvurular 13-29 Temmuz tarihlerinde olacak.