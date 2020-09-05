05.09.2020 - 09:36 |
2020 DGS sonuçları nereden sorgulanır? ÖSYM DGS sonuçlarını açıkladı mı?
DGS sonuçları heyecanla bekleniyor. 9 Ağustos'ta gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı için öğrencilerin gözü ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasında. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanacak?
ÖSYM tarafından uygulanan 2020 Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılmıştı. Sınava katılan adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM sınav takvimine göre sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS 2020 sonuçları 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları ÖSYM https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarını görüntüleyebilecekler.
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