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26.09.2020 - 09:21 |

2020 DGS tercihleri başladı, tercihler ne zaman sona erecek? ÖSYM DGS tercih başvuru ekranı ve kılavuzu...

DGS tercihleri ÖSYM tarafından alınmaya başlandı. Önlisans eğitimlerini Lisans eğitimine tamamlamak için girdikleri sınavın ardından sonuçların açıklanmasını bekleyen ve sınavdan istediği puanları alan adayların merak içerisinde beklediği DGS tercihleri alınmaya başladı. Önlisans programından mezun olan adayların tercih edebilecekleri Lisans bölümlerine kılavuzda yer verildi. Peki DGS tercihleri ne zaman sona erecek?

2020 DGS tercihleri başladı, tercihler ne zaman sona erecek? ÖSYM DGS tercih başvuru ekranı ve kılavuzu...

DGS tercihleri ÖSYM tarafından 25 Eylül tarihinden itibaren alınmaya başladı. Önlisans eğitimlerini Lisans eğitimine tamamlamak isteyen binlerce adayın merak içerisinde beklediği DGS tercih ekranı açıldı. Adaylar DGS tercih işlemlerini 2 Ekim tarihine kadar yapabilecek. Tercih işlemleri ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabilecek

Adayların tercih yapmadan önce kılavuzda yer alan bilgileri tamamladıktan sonra tercihlerini yapmaları gerekiyor. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda Önlisans bölümlerinden mezun olmuş veya olacak adayların DGS tercihleri esnasında tercih edebilecekleri Lisans programları DGS kılavuzu içerisinde yer alan Tablo 2'de belirtildi.

DGS 2020 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

DGS ÖSYM TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINI

ÖSYM'DEN YAPILAN DGS AÇIKLAMASI

2020-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) tercih işlemleri, 25 Eylül-02 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih işlemleri 02 Ekim 2020 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

Yerleştirme işleminde, 2020-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

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