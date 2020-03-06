2020 KPSS sınavları ne zaman yapılacak? 2020 Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans KPSS sınav başvuru tarihleri belli oldu mu?

KPSS sınav tarihleri memur ve öğretmen olarak atanmak isteyen adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Binlerce adayı yakından ilgilendiren KPSS sınavları bu yıl içerisinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Sınava girmeyi düşünen adaylar KPSS sınavları için başvuruların alınacağı tarihleri merak içerisinde araştırmaya başladı. Peki 2020 KPSS sınavları hangi tarihlerde gerçekleştirilecek?

2020 KPSS NE ZAMAN, BAŞVURULAR HANGİ TARİHLERDE ALINACAK?

KPSS önlisans sınavı 18 Ekim 2020'de yapılacak başvurular 12-25 Ağustos tarihlerinde alınacak.

KPSS ortaöğretim sınavı 8 Kasım 2020'de yapılacak. Başvurular 21 Ağustos'ta başlayıp 7 Eylül'de son bulacak.

KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek ve Eğitim bilmleri sınavı 19 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 1. gün 25 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 2. gün 26 Temmuz ve KPSS Öğretmenli Alan Bilgisi (ÖABT) 9 Ağustos 2020'de yapılacak. Bu sınavların başvuruları ise 5-25 Mayıs tarihlerinde alınacak.