2020 LGS soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? MEB LGS cevap anahtarı ve soruları...

LGS soruları ve cevapları büyük bir heyecanla bekleniyor. Liselere Giriş Sınavı (LGS) başladı. Sınav sonrasında MEB tarafından LGS soru ve cevap anahtarının yayınlanmasını bekleniyor. Adaylar cevap anahtarı ile sınavda yaptığı doğruları görerek tahmini puan hesaplaması yapmak istiyorlar. Peki LGS soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak 2020?

MEB LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Heyecanla beklenen LGS başladı. LGS soruları ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. Önümüzdeki günler içerisinde soru ve cevapların yayınlanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama yapıldığı zaman detaylar haberde yer alacak.

LGS SINAVINDA KAÇ SORU VAR?

İLK OTURUM SORU SAYISI

Türkçe'den 20, T.C İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden 10 soru Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 10 soru yönlendirilecek. Yabancı Dil dersinden ise 10 soru olmak üzere toplamda 50 soru yöneltilecek.

İKİNCİ OTURUM SORU SAYISI

Matematik ve Fen Bilimleri alanlarından soruların adaylara yöneltileceği 40 soru yöneltilecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 senesinde Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.