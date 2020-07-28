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28.07.2020 - 19:04 |

2020 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı - MEB 20 bin öğretmen alımı

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı ile ilgili müjdeli haber Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. MEB tarafından yapılan açıklama sonrası sözlü sınav, atama tercihlerine itirazlar ve atama tercih sonuçlarına ilişkin beklenen açıklamalar da geldi...

2020 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı - MEB 20 bin öğretmen alımı

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları geçtiğimiz hafta sona ermişti. 6 Temmuz 2020'de başlayan sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları, 25 Temmuz 2020'ye kadar devam etti. Sınavlara katılan adaylar, sonuçlar için meraklanmaya başlamıştı ve beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı...

MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN İTİRAZLAR

MEB tarafından yayımlanan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin mülakat sonuçlarının ardından sınava itiraz etmek isteyen adayların başvuruları 4-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 10 Ağustos tarihinde açıklanacak.

ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercihleri ise 31 Ağustos 4 Eylül tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınacak.

ATAMA TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercih sonuçları ise 8 Eylül tarihinde adayların erişimine açılacak.

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