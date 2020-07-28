2020 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı - MEB 20 bin öğretmen alımı

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları geçtiğimiz hafta sona ermişti. 6 Temmuz 2020'de başlayan sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları, 25 Temmuz 2020'ye kadar devam etti. Sınavlara katılan adaylar, sonuçlar için meraklanmaya başlamıştı ve beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı...

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SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN İTİRAZLAR

MEB tarafından yayımlanan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin mülakat sonuçlarının ardından sınava itiraz etmek isteyen adayların başvuruları 4-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 10 Ağustos tarihinde açıklanacak.

ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercihleri ise 31 Ağustos 4 Eylül tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınacak.

ATAMA TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercih sonuçları ise 8 Eylül tarihinde adayların erişimine açılacak.