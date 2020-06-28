2020 YKS cevap anahtarı TIKLA ÖĞREN! - ÖSYM açıkladı: YKS-TYT-AYT-YDT soruları ve cevapları yayımlandı

2020 (YKS) Yükseköğretim Kurumları Sınavı soru cevapları ÖSYM tarafından yayımlandı. Gün itibariyle 10.15'te başlayan AYT sınavı 180 dakika sınav süresi sonrasında bitti. Üniversite eğitimi görmek isteyen adaylar sınav çıkışlarında sorular ve cevapların yayınlanacağını merak ediyordu. İşte TYT, AYT ve YDT soru cevapları...



TYT 2020 SORU CEVAPLARI



YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasından sonra ise tercih süreci başlayacak.

AYT 2020 SORU CEVAPLARI



ÖSYM tarafından yapılan YKS'nin TYT ve AYT oturumları tamamlandı. Milyonlarca öğrenci YKS ile ilgili çeşitli detayları araştırıyor. 2020 YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra adayları tercih sürecine geçecekler. Peki YKS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihlerinin sonuçlar açıklandıktan sonraki günlerde başlaması bekleniyor.



YDT 2020 SORU CEVAPLARI





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