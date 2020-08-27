2020 YKS ek tercihler ne zaman? ÖSYM YKS boş kontenjanları belli oldu! Ek yerleştirme taban puanları açıklandı mı?

YKS ek tercihler, istediği üniversiteye yerleşemeyen adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, Twitter hesabından YKS tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. YKS tercih sonuçlarından sonra ise ek tercihler başlayacak. Boş kontenjanlara ve taban puanlarına göre adaylar ek tercihlerini yapacaklar. Peki 2020 YKS ek tercihler ne zaman?

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. YKS ek tercih süreci, üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte kayıt yaptırmayan adayların sonrasında açılacak olan boş kalan kontenjanların belli olmasından sonra başlayacak.

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, Twitter'da yerleşen aday sayıları ile ilgili şu detayları paylaştı;

YKS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih sonuçlarına göre bir bölüme yerleşen öğrenciler 31 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yapılacaklar.

Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Boş kontenjanlar, ek tercih tarihleri ve taban puanlar belli olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.

2020 BOŞ KONTENJANLAR

Devlet Üniversiteleri lisans boş kontenjanları: 11.749

Vakıf Üniversiteleri lisans boş kontenjanları: 10.578

K.K.T.C Üniversiteleri lisans boş kontenjanları:3.553

Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler lisans boş kontenjanları:80