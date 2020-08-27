MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 2020 YKS ek tercihler ne zaman? ÖSYM YKS boş kontenjanları belli oldu! Ek yerleştirme taban puanları açıklandı mı?
ABONE OL
27.08.2020 - 09:53 |

2020 YKS ek tercihler ne zaman? ÖSYM YKS boş kontenjanları belli oldu! Ek yerleştirme taban puanları açıklandı mı?

YKS ek tercihler üniversiteye yerleşemeyen adaylar tarafından araştırılıyor. YKS 2020 tercih sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresinden erişim sağlayabilecek. YKS tercih sonuçlarına bir üniversiteye yerleşemeyen adayları ise ek tercih sürecini bekleyecekler. Ek tercihlerin yapılacağı tarih, boş kontenjanlar ve taban puanlar ise merak konusu. İşte YKS ek tercihler, boş kontenjanlar ve taban puanları ile ilgili ayrıntılar...

2020 YKS ek tercihler ne zaman? ÖSYM YKS boş kontenjanları belli oldu! Ek yerleştirme taban puanları açıklandı mı?

YKS ek tercihler, istediği üniversiteye yerleşemeyen adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, Twitter hesabından YKS tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. YKS tercih sonuçlarından sonra ise ek tercihler başlayacak. Boş kontenjanlara ve taban puanlarına göre adaylar ek tercihlerini yapacaklar. Peki 2020 YKS ek tercihler ne zaman?

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. YKS ek tercih süreci, üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte kayıt yaptırmayan adayların sonrasında açılacak olan boş kalan kontenjanların belli olmasından sonra başlayacak. 

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, Twitter'da yerleşen aday sayıları ile ilgili şu detayları paylaştı;

2020 YKS ek tercihler ne zaman ÖSYM YKS boş kontenjanları belli oldu Ek yerleştirme taban puanları açıklandı mı

 YKS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih sonuçlarına göre bir bölüme yerleşen öğrenciler 31 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yapılacaklar.

 Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Boş kontenjanlar, ek tercih tarihleri ve taban puanlar belli olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.

2020 BOŞ KONTENJANLAR 

Devlet Üniversiteleri lisans boş kontenjanları: 11.749

Vakıf Üniversiteleri lisans boş kontenjanları: 10.578

K.K.T.C Üniversiteleri lisans boş kontenjanları:3.553

Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler lisans boş kontenjanları:80

Son dakika... Bursa'da servis aracı elektrik direğine çarptı! 2 ölü 16 yaralıBursa'da servis aracının yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS taban puanları 2020 belli oldu mu? YKS boş kontenjanları açıklandı!

YKS taban puanları 2020 belli oldu mu? YKS boş kontenjanları açıklandı!

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

Yunanistan'ı karıştıran sözler! 'Türkiye ile savaşta yalnız kalırız'

Yunanistan'ı karıştıran sözler! 'Türkiye ile savaşta yalnız kalırız'

KPSS lisans sınav giriş yerleri belli oldu mu? Sınav giriş belgesi saat kaçta açıklanacak?

KPSS lisans sınav giriş yerleri belli oldu mu? Sınav giriş belgesi saat kaçta açıklanacak?

Sıradaki Haber