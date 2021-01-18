2021 LGS sınavı ne zaman ne yapılacak? MEB LGS 2021 sınav tarihini açıkladı

LGS sınavı ne zaman yapılacak sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Binlerce adayın katılım sağlayacağı Liselere Geçis Sınavı LGS'ni 2021 yılı içerisindeh hangi tarihler arasında yapılacağı netleşti. Pandemi nedeniye 2020-2021 eğitim öğretim yılının büyük bölümü uzaktan eğitim üzerinden gerçekleştirildi. 22 Ocak'ta sona erecek olan ilk dönemin ardından ikinci eğitim öğretim dönemi 15 Şubat tarihinde başlayacak. Peki LGS sınavı bu yıl hangi tarihte yapılacak?

2021 LGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 LGS sınavı bu yıl 6 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. LGS sınavına kayıt işlemleri pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl içerisinde MEB tarafından otomatik olarak yapılmıştı. LGS sınav giriş yerlerinin sınava bir hafta kala MEB tarafından adaylara duyurulması bekleniyor.