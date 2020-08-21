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21.08.2020 - 20:34 |

21 Ağustos corona virüs son durum belli oldu! Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka sayıları ağustos ayı ile birlikte endişe verici boyutta artışa geçti. Dün vaka sayıları 1400'ün üzerine çıktı. 20 Ağustos'ta ölü sayısı ise 19 oldu. Gözler bugünkü verilere çevrildi. Türkiye vaka sayılarında artış mı yoksa düşüş mü yaşandığını merak ederek Bugünkü koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusunu soruyor.

21 Ağustos corona virüs son durum belli oldu! Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Tüm dünyada koronavirüs vaka sayılarında ağustos ayı ile birlikte yükseliş söz konusu... Türkiye'de de vaka sayıları gittikçe artıyor. Dünkü veriler halkı bir hayli tedirgin ederken gözler bugünkü son durumda... Peki, Bugünkü koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı?

21 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI!

Bugünkü koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı. Vak sayısı 1023 olurken ölü sayısı ise 22 oldu.

21 Ağustos corona virüs son durum belli oldu Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu

20 AĞUSTOS COVİD-19 ÖZETİ

Bir önceki güne göre COVID-19 test sayısında artış görülmüştür (%5,1).

Bir önceki güne göre bölgelerdeki vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Batı Marmara Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%28,6). En fazla artış ise Ortadoğu Anadolu Bölgesinde olup vaka sayısı açısından incelendiğinde bu fark 28 vakadır.

80 yaş ve üzeri grupta 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı kadınlarda 22,4, erkeklerde ise 24,7’dir.

Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Batı Marmara Bölgesindedir (-%37,5). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış Akdeniz Bölgesindedir (%20,0)

21 Ağustos corona virüs son durum belli oldu Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu

    Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.
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