21 Ağustos corona virüs son durum belli oldu! Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Tüm dünyada koronavirüs vaka sayılarında ağustos ayı ile birlikte yükseliş söz konusu... Türkiye'de de vaka sayıları gittikçe artıyor. Dünkü veriler halkı bir hayli tedirgin ederken gözler bugünkü son durumda... Peki, Bugünkü koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı?

21 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI!

Bugünkü koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı. Vak sayısı 1023 olurken ölü sayısı ise 22 oldu.

20 AĞUSTOS COVİD-19 ÖZETİ

Bir önceki güne göre COVID-19 test sayısında artış görülmüştür (%5,1).

Bir önceki güne göre bölgelerdeki vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Batı Marmara Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%28,6). En fazla artış ise Ortadoğu Anadolu Bölgesinde olup vaka sayısı açısından incelendiğinde bu fark 28 vakadır.

80 yaş ve üzeri grupta 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı kadınlarda 22,4, erkeklerde ise 24,7’dir.

Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Batı Marmara Bölgesindedir (-%37,5). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış Akdeniz Bölgesindedir (%20,0)