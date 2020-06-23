23 Haziran Koronavirüs son durum tablosu yayınlandı - Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca açıkladı

Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Geçtiğimiz gün 3 milyon test barajına yaklaşılmasının ardından toplam vaka sayısı 188.897'e ulaşırken günün can kaybı ise 24 olarak duyurulmuştu. İşte bu akşamki açıklama öncesi Türkiye'de son durum...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

(23 HAZİRAN SALI)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 42.982

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.268

BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 27

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.315

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 3.029.635

TOPLAM VAKA SAYISI: 190.165

TOPLAM CAN KAYBI: 5.001

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 162.848











İSPANYA'DA DURUM İYİCE DÜZELİYOR!

Kovid-19 salgınıyla ilgili geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan bakanlık, dün 28 bin 324 olarak verdiği toplam ölü sayısını bugün bir artırarak 28 bin 325 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda, son 7 günde 14 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin çoğunluğu Madrid (5) ve Castilla y Leon (4) özerk yönetimlerinde görüldü.

Ayrıca PCR testlerine göre son 24 saatte 108 artan vaka sayısının, toplamda 246 bin 752'ye yükseldiği bilgisi verildi.

Bu arada İspanya hükümeti, 21 Haziran'da sona eren olağanüstü halin ardından özellikle salgında ikinci dalga görülen yerlerde önlemleri artırmaya başladı.

Hükümet yetkilileri, ikinci dalga görülen yerlerin çoğalması halinde buralarda serbest dolaşıma kısıtlama getirilmesi yönünde çalışma yapıldığını açıkladı.

Mevcut durumda ülkenin doğusundaki Aragon bölgesinin Huesca kentindeki üç yerleşim yerinde görülen ikinci dalgaya karşı ek tedbirler getirildi.

- Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1540'a çıktığını açıkladı.

Son 24 saatte 345 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 39 bin 737 olduğu bildirildi.

Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısının ise 25 bin 829 olduğu kaydedildi.

VİRÜS, AMAZONLARI BİLE ETKİLEDİ!

Corona virüs salgını tüm dünyayı derinden etkilemeye devam ediyor. Virüsün en çok etkilediği coğrafyalardan biri haline gelen Latin Amerika'da Brezilya'nın kayıpları gün geçtikçe artıyor. 200 milyondan fazla bir nüfusa ev sahipliği yapan Brezilya'nın dünyaca ünlü Amazon bölgesi de salgından etkilendi.