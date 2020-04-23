23 Nisan mesajları ve sözleri... En güzel 23 Nisan resimli mesajları

Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramı olan 23 Nisan Çocuk Bayramı, bugün coşkuyla kutlanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100 yılı sebebiyle bugün cosku daha da büyük... Hem TBMM'nin kuruluşu hem de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için vesilesiyle '23 Nisan mesajları ve sözleri ve En güzel 23 Nisan şiirleri' en çok aratılan konu arasında yer alıyor

23 NİSAN MESAJLARI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bɑyrɑmı'nı kutluyor, geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımıza sağlıklı mutlu bir gelecek diliyoruz.

Ulusɑl Egemenlik ve Çocuk Bɑyrɑmının sevincini yɑşɑmɑmızı sɑğlɑyɑn Türk Ulusunun önderi Mustɑfɑ Kemɑl Atɑtürk’ü, Birinci Meclisimizin kɑhrɑmɑn üyelerini ve bu uğurdɑ cɑnlɑrını ortɑyɑ koyɑn şehit ve gɑzilerimizi sɑygı ve rɑhmetle ɑnıyoruz.

Yüzlerinde gülücüklerin, kɑlplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmɑmɑsını temenni ettiğimiz, bunun için büyük gɑyret sɑrf ettiğimiz bütün çocuklɑrımızın ve Türk ulusunun 23 Nisɑn Ulusɑl Egemenlik ve Çocuk Bɑyrɑmı’nı kutluyor, bɑştɑ Büyük Önder Atɑtürk olmɑk üzere, ilk meclisin kurucu üyelerini, ülkemizin bɑğımsızlığı ve egemenliği uğrundɑ cɑnlɑrını fedɑ eden bütün şehitlerimizi sɑygı ve minnetle ɑnıyoruz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bizlere bu vatanı emanet eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor milletimizin egemenliğimi çocuklarımızın bayramını kutluyorum.

”Çocuklar sizler, Türkiye’ yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Aziz milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

"Çocuklar sizler, Türkiye' yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

"Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

"Bir çocuk kadar güzel şey yoktur, başını göğe doğru kaldıran. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

Milli egemenlik milletin namusudur, şerefidir, haysiyetidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlar tüm milletimize ve tüm dünya çocuklarına mutluluklar dilerim.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bir gündür. Tüm, dünya çocuklarının günü kutlar ulusal egemenliğimize kavuştuğumuz bu günde şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim...

Meclisin ɑçılış günü olɑn 23 Nisɑn’ı Ulusɑl Egemenlik ve Çocuk Bɑyrɑmı olɑrɑk ilɑn eden Büyük Önder Mustɑfɑ Kemɑl Atɑtürk, bu dɑvrɑnışı ile çocuklɑrın hɑklɑrını dünyɑ gündemine tɑşımış, geleceğimiz olɑn çocuklɑrɑ sevgisini en yüksek seviyede ispɑt etmiştir.

ATATÜRK SÖZLERİ

"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

“Uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, iktisadi hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için yegane gelişme ve ilerleme yolu budur”

“Bütün ilerlemeler, insan fikrinin eseridir. Fikri harekete getirmek, birinci işimiz olmalıdır. Bir kere millet benliğine hakim olsun ve düşünebilsin, yeter! Başlangıçta hatalı düşünse de, az zaman sonra bu hatayı düzeltebilir. Fikir bir kere faaliyete başladı mı, her şey yavaş yavaş düzene girer ve düzelir. Fikrin serbest hareketi ise, ancak bireyin düşündüğünü serbest olarak söylemek, yazmak ve verdiği karara göre her türlü girişimde bulunmak serbestisine sahip olmakla mümkündür.”

"Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."

"Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."

"Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir."

Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her ulus kişisinin kafasına koyacağız. Bilim ve fen için kayıt ve şart yokur.”

“Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır.”

“Ben, manevi miras olarak hiçbir nass-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevî mirasçılarım olurlar.”

"Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir."

23 NİSAN ŞİİRLERİ

23 NİSAN

Gün aydın, gözün aydın,

Sayısız devrim saydın.

Dünyaya bin ün yaydın.

O mutlu Nisan bugün

Buldun taze can bugün.

İşte neşe, işte haz,

Sevincin çok, derdin az.

Bundan ünlü gün olmaz:

Her lezzete kan bugün,

O mutlu Nisan bugün,

Seyir için bu töreni,

Durma aç pencereni,

Sana onu vereni,

Saygıyla an bugün,

O mutlu Nisan bugün,

RIZA POLAT AKKOYUNLU

23 NİSAN

Şu yirmi üç Nisan'ı,

Ne kadar çok severim.

Neden diye sorsalar;

Kendi bayramım derim.

Hiçbir bayram veremez

Bana onun tadını,

Ata'm çocuk bayramı

Koymuş onun adını.

Yaşa 23 Nisan,

Sevinmeyen yok inan,

Saçtığın mutlulukla,

Neşe doluyor her yan.

Fahrünnisa Elmalı

23 NİSAN GÜNÜ

Bayram yapar çocuklar,

23 Nisan günü

Büyük bir sevinç kaplar,

Bütün yurdun üstünü

Bin dokuz yüz yirmide

Duyuldu halkın sesi

Açıldı bu tarihte

Büyük Millet Meclisi

Bugün edildi ilân

Yeni bir Türk devleti

Bundan, 23 Nisan

Sevindirir milleti

İ. Hakkı SUNAT

ŞU 23 NİSANDA

Doğdu Millet Meclisi.

İşte o gün her yanda,

Yükseldi Türkün sesi,

Bunu her yıl çocuklar,

Kutlayalım sevinçle,

Egemenlik de yaşar,

Hep verirsek el ele.

23 NİSAN

Dün sabah anneciğim

Öperek, dedi: Uyan

Bugün senin bayramın,

Kalk, bak süslendi her yan.

Baktım her taraf süslü,

Sokaklar dolu insan.

Dedim: Anne bu neden

Dedi: 23 Nisan.

Temel bayrammış, inan

Kutlu olsun kardeşim

Geldi 23 Nisan.

23 NİSAN

Baharın mutlu günü

Yurdumun kutlu günü

Neşelerin düğünü

Güzel 23 Nisan

İnanarak yürekten

Hız aldık Atatürk'ten

Bizi ona yükselten

Bir el 23 Nisan

23 NİSAN

Sevinçliyiz hepimiz,

Taştı bugün neşemiz.

Eğleniriz, güleriz,

Geldi 23 Nisan.

Süsleriz biz her yanı,

Geldi çocuk bayramı.

Atatürk’ün armağanı,

Yaşa 23 Nisan.

Hakkı ERCAN

ATATÜRK ÇOCUK OLMUŞ

Çocuk Bayramı'nda

Gelmiş katılmış aramıza,

Atatürk çocuk olmuş bakın:

Sallanıyor salıncakta!

Gülüyor gözlerinin içi,

Gülüyor,

Gökler, denizler kadar mavi.

Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim size

Bayramların en güzelini".

"Dilerim, yurdumun çocukları,

Tüm çocukları dünyanın

Gülüp oynasınlar bugünkü gibi;

Acıda, sevinçte kardeş olsunlar...

Çınlasın yeryüzünde barış türküleri".

Aziz SİVASLIOĞLU

23 NİSAN

23 Nisan'da açtı Büyük Meclisi.

Meclise oldu başkan Atatürk'ün kendisi.

Dedi: Kendin yönetir halkın kendi kendisi.

Bu millete yakışan en iyi demokrasi.

23 NİSAN

Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,

Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.

Bugün çocuklar güzel.

Bugün sokaklar güzel...

Elimizden tutan her el

Daha sağlam

Daha mavi gökyüzü;

Bayraklar daha yakın.

Bakın: geçiyor yarının büyükleri;

Şarkılar tutuyor gökleri.