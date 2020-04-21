23 Nisan videosu TRT'ye nasıl gönderilir? EBA'da 23 Nisan etkinlikleri için video gönderme işlemi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı TRT ekranında kutlanacak. Milyonlarca öğrenci TRT'ye 23 Nisan videosu gönderme şansını yakalayacak. İşte 23 Nisan Perşembe günü TRT'ye videosunu göndermek isteyen öğrencilerin yapması gerekenler...

TRT'YE 23 NİSAN VİDEOSU NASIL GÖNDERİLİR?

1- Videonun sorunsuz ve donma, kasma yapmaması önem arz edecek. Bu yüzden çekilen en iyi videonun gönderilmesi önem arz edecek.

2- Video çekilirken ışık ya da güneş mutlaka kameranın arkasına kalmalı. Çünkü ışık ya da güneş, videosu çekilen kişinin arkasında yer alırsa görüntü parlayacak ve videosu çekilen kişi net bir şekilde görülemeyecek.

3- Video çekerken telefon ya da kamera asla dik tutulmamalı. Çünkü televizyon yatay bir ekran olduğu için dik videolar ekranda yayınlanamamaktadır. Dolayısıyla videoyu çekerken yatay çekmeniz önemlidir.

4- Video çekerken, başka ses olmaması, videonun kalitesini arttıracaktır. O yüzden yalnız olmaya gayret gösterilmelidir.

TRT'YE 23 NİSAN VİDEOSU GÖNDERMEK İÇİN TIKLAYINIZ



