23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Emniyet'ten son dakika açıklaması
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili araştırmalar başladı. 1 hafta kalan bayram öncesi vatandaşlar 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı araştırmaları yapıyordu. Konuyla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) önemli bir son dakika açıklaması yayınladı. İşte ayrıntılar..
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 23 Nisan ve 1 Mayıs resmi tatillerinde sokağa çıkma yasağı getirilmesi ve hafta sonuna kadar yasağın sürdürüleceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
EGM’den yapılan açıklamada, şöyle denildi:
* Bugün bir kısım sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığınca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddialarda bulunulmuştur.
* Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.
* Vatandaşlarımızın bu konularla ilgili olarak resmi makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar başlatılmıştır.
Bazı sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığınca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddialarına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur;— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) April 15, 2020
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