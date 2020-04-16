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16.04.2020 - 01:46 |

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Emniyet'ten son dakika açıklaması

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili araştırmalar başladı. 1 hafta kalan bayram öncesi vatandaşlar 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı araştırmaları yapıyordu. Konuyla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) önemli bir son dakika açıklaması yayınladı. İşte ayrıntılar..

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Emniyet'ten son dakika açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 23 Nisan ve 1 Mayıs resmi tatillerinde sokağa çıkma yasağı getirilmesi ve hafta sonuna kadar yasağın sürdürüleceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

EGM’den yapılan açıklamada, şöyle denildi:

* Bugün bir kısım sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığınca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddialarda bulunulmuştur.

* Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

* Vatandaşlarımızın bu konularla ilgili olarak resmi makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar başlatılmıştır.

Önce kurşunladı, sonra boğazını kestiRize'nin Fındıklı ilçesinde Savaş. D., tartıştığı kız arkadaşı Gamze Palaya tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet etmediği Pala'yı ardından boynundan bıçaklayarak öldüren saldırgan, kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.
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