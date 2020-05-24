24 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu yayınlanıyor! - Ölü sayısı ve Vaka sayısı (test) bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs istatistik haritası açıklıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 5 milyona yakın kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda kontrol altına alınmaya başlanan ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(23 MAYIS CUMARTESİ)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 40.178



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.186



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 32



BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.491

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 1.807.673



TOPLAM VAKA SAYISI: 155.686



TOPLAM CAN KAYBI: 4.308



TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 117.602

























