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24.05.2020 - 18:17 |

24 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu yayınlanıyor! - Ölü sayısı ve Vaka sayısı (test) bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs istatistik haritası açıklıyor

Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Mayıs'taki son durumu bu akşam açıklayacak. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...

24 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu yayınlanıyor! - Ölü sayısı ve Vaka sayısı (test) bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs istatistik haritası açıklıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 5 milyona yakın kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda kontrol altına alınmaya başlanan ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(23 MAYIS CUMARTESİ)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 40.178

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.186

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  32

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.491

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 1.807.673

TOPLAM VAKA SAYISI: 155.686

TOPLAM CAN KAYBI: 4.308

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 117.602

24 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu yayınlanıyor - Ölü sayısı ve Vaka sayısı (test) bugün kaça yükseldi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs istatistik haritası açıklıyor










 

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