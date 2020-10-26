28 Ekim kandil mi, 28 Ekim ne kandili? 2020 Dini günler takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 Dini günler takvimini yayımladı. Dini günler takviminde bayram tarihleri, kandil tarihleri ve resmi bayramlar yer aldı. Peki 28 Ekim gününün anlamı ve önemi nedir? 28 Ekim kandil mi, ne kandili?

28 EKİM KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?

28 Ekim 2020 Çarşamba günü Mevlid Kandili idrak edilecek. Peki Mevlid Kandili'nin önemi nedir?

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ

Bu gece, Yüce Rabbimizin âlemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’nın (sas) bir kez daha mevlidi şerifini idrak edeceğiz. Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.

Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

İşte Mevlid Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.