28.04.2020 - 19:44 |
28 Nisan Coronavirüs SON DURUM TABLOSU belli oldu: Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs harita istatistiği açıkladı
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 3 milyon kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...
Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Nisan'daki son durumu bu akşam açıklayacak. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(28 NİSAN SALI)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 29.230
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2.392
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 92
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 5.018
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 948.115
TOPLAM VAKA SAYISI: 114.653
TOPLAM CAN KAYBI: 2.992
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 38.809