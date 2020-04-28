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28.04.2020 - 19:44 |

28 Nisan Coronavirüs SON DURUM TABLOSU belli oldu: Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs harita istatistiği açıkladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 3 milyon kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...

28 Nisan Coronavirüs SON DURUM TABLOSU belli oldu: Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs harita istatistiği açıkladı

Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Nisan'daki son durumu bu akşam açıklayacak. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(28 NİSAN SALI)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 29.230

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2.392

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  92

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 5.018

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 948.115

TOPLAM VAKA SAYISI: 114.653

TOPLAM CAN KAYBI: 2.992

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 38.809

28 Nisan Coronavirüs SON DURUM TABLOSU belli oldu: Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs harita istatistiği açıkladı





Doktora oksijen tüpüyle saldıran şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıTrabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde doktor Esra Ersöz Genç'e oksijen tüpüyle saldırdığı iddia edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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