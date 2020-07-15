289 davadan 275’i karara bağlandı

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine yönelik soruşturmaların tamamlanmasının ardından darbecilerin hakim karşısına çıkarılması amacıyla açılan 289 davadan bugüne kadar 275’i karara bağlandı. Sona eren davalarda, 2 bin 532’si ömür boyu olmak üzere 4 bin 131 sanık hakkında mahkumiyet kararı verildi.

Bin 315 sanığa müebbet

Yargılamaları tamamlanan davalarda bin 315 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. FETÖ’nün darbe girişiminde Genelkurmay’daki eylemlerle ilgili çatı davada, eski orgeneral Akın Öztürk’ün de arasında bulunduğu 17 sanık hakkında 141’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkemeler, tamamlanan davalarda ayrıca 31 sanık hakkında 4’er, 4 sanık hakkında 3’er ve 2 sanık hakkında da 28 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

FETÖ soruşturmalarının ardından mahkemeler, bin 217 sanığa müebbet, bin 598 kişi hakkında ise 1 yıl 2 ay ila 20 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. Tamamlanan davalarda 2 bin 692 sanığın da beraatini kararlaştırdı.

14 dava devam ediyor

14 davada 605’i tutuklu bin 369 sanığın yargılamasına devam ediliyor. Darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki eylemlere ilişkin 142 sanıklı dava, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüyor. 94 sanığın “anayasayı ihlâl”den ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi talep edildi. FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nın eylemlerine ilişkin 512 sanıklı dava da süren davalar arasında yer alıyor. Bu davada ise 90 sanık için “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”ten birer, 2 sanığın bu suçla birlikte “cumhurbaşkanına suikast” suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

475 sanık yargılanıyor

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ise, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü’ndeki eylemlerine ilişkin 475 sanığın yargılandığı dava görülüyor. Darbe girişimi davaları arasında “en fazla sanıklı” olma özelliğine sahip davada, darbe girişimini Akıncı Üssü’nde sivillerle yöneten 16 asker için 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ile Ahmet Tosun ve eski 141. Filo Komutanı Yarbay Hakan Karakuş için de 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Ankara’daki ilk karar

Darbe girişimine ilişkin Ankara’da görülen darbe davalarında ilk karar, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın alıkonulmasına ilişkin davada 15 Haziran 2017’de açıklandı. 18 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 12’şer yıl; 5 sanığa ise müebbet ve 10’ar yıl hapis cezası verildi. 15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin başkentteki soruşturmalara yönelik ilk dava, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca açıldı. Astsubay Ömer Halisdemir’in de şehit edildiği Gölbaşı’nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndaki eylemlere ilişkin davanın geçen yıl çıkan kararında, 18 sanıktan 5’i iki kez, 13’ü ise birer kez “ağırlaştırılmış müebbet” ve “müebbet” hapis cezasına çarptırıldı.

Kırmızı listeden aranan FETÖ’cü firariler

FETÖ darbe girişimin ardından firari 40 sanık, halen İçişleri Bakanlığı “Terör” listesinde kırmızı kategoride aranıyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yanı sıra diğer 39 isim arasında dikkat çekenlerden Şerif Ali Tekalan, Türkiye’den ilk firar eden FETÖ’nün tepe yöneticilerinden biri. Türkiye’deki birçok FETÖ davası kapsamında onlarca yıllık hapis cezası istemiyle yargılanan Tekalan’ın, Ankara’da Rus Büyükelçi suikastı soruşturmasında da ismi geçiyor. FETÖ’nün ikinci adamı olarak bilinen ve Gülen’in ardından örgütün başına geçecek isimler arasında sayılan Abdullah Aymaz da firari örgüt mensupları arasında bulunuyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in en yakınındaki isimlerden birisi olan Aymaz, örgüte ait kapatılan Zaman Gazetesi ve Sızıntı Dergisi’nin yazarlarındandı.

Komisyon reddetti

FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamı olan ve sır kaçışıyla kamuoyunu uzunca bir süre meşgul eden Adil Öksüz de arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nca, FETÖ’nün “sır kutusu” firari Adil Öksüz’ün kardeşi, yeğenleri ve yakın çevresindekilerin örgütle bağlantılarını ortaya koyarak mesleğe iade istemli başvuruları reddedilmişti.