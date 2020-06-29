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29.06.2020 - 18:23 |

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı (29 Haziran) - 934. hafta canlı On Numara sonuçları hızlı sorgulama ekranı

Yurdumuzun dört bir yanındaki binlerce vatandaşımızın oynadığı 29 Haziran On Numara çekilişi bu akşam canlı yayında gerçekleştirildi. MPİ tarafından her Pazartesi düzenlenen On Numara çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? İşte On Numara'nın 934. hafta çekilişi sonuçları ve bilet ikramiye sonuç sorgulama ekranına dair tüm merak edilenler...

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı (29 Haziran) - 934. hafta canlı On Numara sonuçları hızlı sorgulama ekranı

On Numara oyununun 934'üncü hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 7, 10, 19, 21, 28, 29, 33, 37, 39, 45, 46, 48, 52, 58, 62, 66, 70, 71, 72, 75, 79 oldu...

29 HAZİRAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

2, 7, 10, 19, 21, 28, 29, 33, 37, 39, 45, 46, 48, 52, 58, 62, 66, 70, 71, 72, 75, 79

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı (29 Haziran) - 934. hafta canlı On Numara sonuçları hızlı sorgulama ekranı



ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA SİSTEMİ NASIL?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

 

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