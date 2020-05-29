29.05.2020 - 18:04 |
29 Mayıs Koronavirüs tablosu SON DURUM yayınlanıyor- Ölü sayısı ve Vaka sayısı (test) bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs istatistik haritası açıklıyor
Son günlerin en çok konuşulan konusu olan 29 Mayıs koronavirüs son durum tablosu belli oluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyada yaklaşık 6 milyon insana bulaşan corona virüs ile ilgili ülkemizdeki son durumu gün be gün açıklamaya devam ediyor. Peki 29 Mayıs koronavirüs son durum nasıl olacak? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...
Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs'taki son durumu bu akşam açıklayacak. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(28 MAYIS PERŞEMBE)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 33.559
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.182
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 30
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.576
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 1.929.209
TOPLAM VAKA SAYISI: 160.979
TOPLAM CAN KAYBI: 4.461
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 124.369