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08.04.2020 - 08:59 |

3 genç kıza büyük şok! Whatsapp grubunda fotoğraflar ve cinsel içerikli mesajlar paylaşıp...

Work and Travel sistemiyle hem eğitim görmek, hem de çalışmak için Amerika’ya giden üç kız öğrenciden şok suçlama! “Türk öğrencilere yardımcı olduğunu duyduğumuz Naim S.’ye mesaj attık. O, bizim fotoğraflarımız üzerinden erkek arkadaşları arasında taciz içeren yazışmalar yaptı, o isimlere dava açıyoruz...”

3 genç kıza büyük şok! Whatsapp grubunda fotoğraflar ve cinsel içerikli mesajlar paylaşıp...

Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre, 20'li yaşlardaki üç kız öğrenci Işıl D. , Ece A. ve Kübra K., hem okuyup hem çalışmak için Amerika'ya gitme kararı aldı. Üçüne de, Şikago'da öğrencilere bu konuda yardım eden Naim S.'yi aramaları tavsiye edildi. Üç öğrenci, S.'yi arayıp yardım rica etti. Ancak bir süre sonra Amerika'da Naim S.'nin de olduğu bir Whatsapp grubunda, kendi fotoğraflarıyla erkekler arasında cinsel içerikli yazışmalar yapıldığını öğrendiler.

'PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

Şoke olan üç öğrenciden biri Naim S.'ye mesaj atarak yazışmaların hesabını sordu. Öğrenciler, "Tüm iyi niyetimizle yardım ricasında bulunduğumuz kişinin bunu yapması çok ağırımıza gitti. Küçük düşürüldük, taciz edildik. Bize bunu yapan başta Naim S. olmak üzere o Whatsapp grubundaki Furkan L., Mehmet G., Kutlu S. ve Gökhan isimli kişiler hakkında dava açacağız. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

ÖZÜR DİLERİM İŞ ÇIĞIRINDAN ÇIKTI'

İddialar üzerine Naim S. olayın patlak vermesinin ardından tacize uğrayan öğrencilerden birine şu mesajı attı: "Yazdıklarım için özür dilerim. Erkekler arasında dalga geçme grubuydu ama iş çığırından çıktı." S. yaptığı bu açıklamanın ardından o mesaj gruplarından çıkıp mesajlaşmayı bitirdi.

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