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03.03.2020 - 19:16 | | DHA

3 kadın her yerde aranıyor! Kapıyı levyeyle açıp...

Adıyaman'da, 3 kadın levye ile çelik kapısını açarak girdikleri evde bulunan 20 bin lira değerindeki altınları alarak kaçtı.

3 kadın her yerde aranıyor! Kapıyı levyeyle açıp...

Olay, öğle saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesinde meydana geldi. 8 katlı binanın en üst katında S.Ç.'ye ait eve kimsenin olmadığı sırada kimliği belirsiz 3 kadın geldi. Evin kapısını levye ile açarak içeri giren şüpheli kadınlar, yatak odasında bulunan 20 bin lira değerindeki altınları çalarak kaçtı.

3 kadın her yerde aranıyor Kapıyı levyeyle açıp...

Öğleden sonra eve gelen S.Ç., kapının açıldığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis evde yaptığı incelemede ve çevredeki güvenlik kameralarından eve 3 şüpheli kadının girdiğini belirledi. Polis ekipleri eşkali belirlenen 3 şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlattı.



3 kadın her yerde aranıyor Kapıyı levyeyle açıp...



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