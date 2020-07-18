4 yaş ve altı çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz

Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde toplanan İBB Meclisi’nde, bazı kararlar alındı. Meclis’te İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün 4 yaş ve altı çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşımı sağlayan teklifi ele alındı. Yapılan müzakerelerin ardından teklif, mecliste grubu bulunan partilerin oy birliği ile kabul edildi. İstanbul’daki 1 milyon 160 bin çocuğun annelerine, ücretsiz ulaşım kartı verilecek.

Ayrıca sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım imkanı sağlayan karar da oy birliği ile 31 Ağustos’a kadar uzatıldı.



Ayasofya kararı



Öte yandan Meclis, Ayasofya’nın Müze fonksiyonunu değiştirerek planlara “Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi” olarak değiştirilmesi kararı aldı. Karar, oy birliği ile alındı.