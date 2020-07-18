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18.07.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

4 yaş ve altı çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce (İBB) 4 yaş ve altı çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım imkanı getirildi.

4 yaş ve altı çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde toplanan İBB Meclisi’nde, bazı kararlar alındı. Meclis’te İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün 4 yaş ve altı çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşımı sağlayan teklifi ele alındı. Yapılan müzakerelerin ardından teklif, mecliste grubu bulunan partilerin oy birliği ile kabul edildi. İstanbul’daki 1 milyon 160 bin çocuğun annelerine, ücretsiz ulaşım kartı verilecek.
Ayrıca sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım imkanı sağlayan karar da oy birliği ile 31 Ağustos’a kadar uzatıldı.

Ayasofya kararı

Öte yandan Meclis, Ayasofya’nın Müze fonksiyonunu değiştirerek planlara “Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi” olarak değiştirilmesi kararı aldı. Karar, oy birliği ile alındı.

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