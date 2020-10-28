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28.10.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA

50 bin muhtardan sadece bini kadın

KA.DER, 26 Ekim Kadın Muhtarlar Günü’nde nedeniyle yaptığı açıklamada kadın muhtar sayısının yetersiz olduğuna dikkat çekti.

50 bin muhtardan sadece bini kadın

Kadın Adayları Destekleme Derneği’nin (KA.DER) açıklamasında, “Son yerel seçimlerde kadın muhtar oranının yükselmesine katkıda bulunan projelere imza attık. Ancak yine de gelinen nokta eşit temsilden uzak. Bundan sonra yapılacak yerel seçimlerde kadın muhtar sayısının ve kadın temsilinin katlanarak artmaya devam etmesini umuyoruz” denildi.

Kadın muhtar sayısının artırılması gerektiğini ve muhtar adaylığına ilgiyi artıracak çalışmalar yapmaya devam edeceklerini belirten KA.DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu da, “Kadınlar 26 Ekim 1933 tarihinde yapılan Köy Kanunu değişikliğiyle muhtar olma ve ihtiyar heyetlerine seçilme hakkını kazandılar. Ancak o günden bu yana geçen süre içinde kadınlar muhtarlık kurumunda çok az sayıda temsil edildi. Son yerel seçimlerde kadın muhtar oranının artması yaptığımız çalışmalardaki yaklaşımımızın doğru olduğunu kanıtladı” diye konuştu.

İstanbul'da PKK operasyonu: Gözaltılar varİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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