50 bin muhtardan sadece bini kadın

Kadın Adayları Destekleme Derneği’nin (KA.DER) açıklamasında, “Son yerel seçimlerde kadın muhtar oranının yükselmesine katkıda bulunan projelere imza attık. Ancak yine de gelinen nokta eşit temsilden uzak. Bundan sonra yapılacak yerel seçimlerde kadın muhtar sayısının ve kadın temsilinin katlanarak artmaya devam etmesini umuyoruz” denildi.



Kadın muhtar sayısının artırılması gerektiğini ve muhtar adaylığına ilgiyi artıracak çalışmalar yapmaya devam edeceklerini belirten KA.DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu da, “Kadınlar 26 Ekim 1933 tarihinde yapılan Köy Kanunu değişikliğiyle muhtar olma ve ihtiyar heyetlerine seçilme hakkını kazandılar. Ancak o günden bu yana geçen süre içinde kadınlar muhtarlık kurumunda çok az sayıda temsil edildi. Son yerel seçimlerde kadın muhtar oranının artması yaptığımız çalışmalardaki yaklaşımımızın doğru olduğunu kanıtladı” diye konuştu.