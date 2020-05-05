65 yaş üstü izin şartları nedir, ne zaman dışarı çıkacaklar? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Corona virüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Kısıtlamanın ne zaman biteceği veya izin verilip verilmeyeceği ise merak ediliyordu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşlara müjdeyi verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkma imkanı olacağını açıkladı. Peki 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacaklar? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman bitecek?

65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN DIŞARI ÇIKACAKLAR? İZİN ŞARTLARI NEDİR?

Mayıs ayı normalleşme planını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Sağlık Bakanlığımız, ülkemizdeki tüm sektörlerde normalleşme sürecinde uygulanacak salgın tedbirlerine ilişkin rehber dokümanlar hazırlayarak ilgili kurumlara göndermeye başladı. Tüm kurumlar ve işletmeler, faaliyetlerini bu rehber dokümanlardaki kurallara uygun şekilde yürütecek. İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba, ilk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz.

20 yaş altı için ise bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek. 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak, hava alıp dinlenebilecek. Kurallara riayet düzeyine bakarak, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettireceğiz."