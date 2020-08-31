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31.08.2020 - 14:23 |

9 Ağustos uygulanan DGS'nin sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM takvimi 2020

DGS sınav sonuçları ile ilgili araştırmalar sürüyor. 9 Ağustos 2020'de uygulanan DGS'nin sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2020 sınav takviminde bu tarihe yer verildi. İşte DGS sonuçları tarihi...

9 Ağustos uygulanan DGS'nin sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM takvimi 2020

9-17 Haziran 2020 tarihleri arasında başvuru işlemleri alınan ardından 9 ağustos tarihinde sınavı uygulanan DGS'nin sonuçları için geri sayım başladı. Bu yıl DGS'ye katılan öğrenciler, sınav başarılarını öğrenerek üniversite tercihinde bulunmak için sabırsızlanıyor. Peki DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav sonuçları 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

DGS PUANININ HESAPLANMASI

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

2021 yılı ve müteakip yıllarda yapılacak olan DGS’de ise her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

2019-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2020-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2020-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS’de ilgili ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır

 

 

 

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