91 saat sonra umutlar yeşerdi! 4 yaşındaki Ayla'nın ilk sözleri

Seferihisar açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde onlarca bina zarar gördü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı'nda sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarında 91'inci saatte mucize yaşandı. Ekipler, enkazın altından 91 saat sonra Ayla Gezgin'e ulaştı. Ekipler bina enkazı çevresinde hayat kolidoru oluşturdu. Çocuğa ilk müdahalede bulundu. Serum takılan minik Ayla için enkaz altına termel battaniye indirildi. Ardından alkışlarla enkaz altından çıkarılan küçük Ayla, elden ele ambulansa taşındı.

İzmir'de yaşanan depremin ardından 91. saatte bir mucize gerçekleşti. Enkaz altına serum ve termal battaniye gönderildi. Enkaz altından 4 yaşındaki Ayla Gezgin canlı olarak çıkarıldı.

"İSMİM AYLA BEN İYİYİM"

Kurtarma ekipleri Ayla'nın nasıl kurtarıldığını şöyle anlattı:

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayla Gezgin, Türkiye'ye moral oldu. Ayla'nın yerini tespit eden kurtarma ekibinden Nusret Aksoy, yer tespiti sırasında sessizliğin olduğu, o anlarda Ayla'nın sesini duyduğunu, seslendiğinde Ayla'nın 'Ayla ben, iyiyim' dediğini belirtti. Ayla'nın ekiplere, "Babam nerde?" diye sorduğu ifade edildi.

AYRAN İSTEDİ

İHH ekibinden Ahmet Çelik, "AFAD koordinesinde enkazda çalışma yapıyorduk. 91.saatte bir ses duyup koordinasyon merkezine haber verdik. Ses 'Ben buradayım' diyordu. Sonra yanına girdik. Delikten baktığımızda küçük bir yer gördük. Kafamı içeri soktuğumda elini uzattığını gördüm. Su istedi. Çok susamıştı. Karnının acıkıp acıkmadığını sorduğumda sadece ayran istedi. Koordinasyon merkezi sağlık ekipleri gönderdi. Yaşam boşluğu oluşturan fırın ve dolap arasından AFAD ekipleri ve JAK ekipleri ile alanı boşaltıp Ayla bebeği sağ salim teslim ettik. Bu duygunun tarifi yok. Bu tarifsiz bir duygu" dedi.

"BEN BURADAYIM"

İbrahim Topal da "İlk başta, elini gördük. Ahmet arkadaşımız çocuğun elini tuttu. O an mutluluk anıydı. Bir an önce çıkartmak için uğraştık. Çok şükür çıkarttık. Ekip olarak çok güzel bir çalışma yaptık. Tüm ekiplerin ellerine sağlık. Ciddi bir emek ve ter var. Ayla'ya beyaz eşyalar yaşam boşluğu oluşturmuştu. Son insan çıkana kadar bir çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ayla Gezgin'in annesi Fidan Gezgin'in hala enkaz altında olduğu öğrenilirken, baba Uğur Gezgin kızının enkazdan çıkarılışını büyük bir heyecanla izledi.