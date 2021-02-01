Abdi İpekçi’yi anıyoruz

Şişli Nişantaşı’ndaki evinin önünde düzenlenen suikast sonucu öldürülen gazetemizin Genel Yayın Müdürü ve Başyazarı Abdi İpekçi, 42’nci ölüm yıl dönümünde düzenlenecek törenle anılacak. İpekçi’nin Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında bugün saat 11.00’de gerçekleştirilecek anma törenine İpekçi ailesinin yanı sıra Milliyet gazetesi çalışanları, mesai arkadaşları ve gazeteci dostları katılacak.

Hâlâ karanlık

Nişantaşı’ndaki evine çok yakın bir yerde Mehmet Ali Ağca tarafından katledilen Abdi İpekçi’nin ölümüne ilişkin pek çok nokta, aradan geçen 42 yıla rağmen hâlâ karanlıkta. Katilin bağlantıları, cezaevinden kaçışı ve cinayetin ardındaki güçlere dair birçok soru yanıtsız kaldı.

Gazeteciliğe yeni bir soluk getirdi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Abdi İpekçi’nin ölüm yıldönümü vesilesiyle açıklama yayımladı. İpekçi’nin evrensel gazetecilik ilkelerinden ödün vermeden mesleğini yaptığına dikkat çeken TGC Yönetim Kurulu, “İpekçi cinayetinde tetiği çektiren karanlık güçlerin hala ortaya çıkarılmamış olması ve faili meçhul cinayetlerin aydınlatılamaması günümüzde de gazetecilere yönelen tehditlerin, saldırıların sürmesinde önemli rol oynamaktadır. Gazeteci cinayetleri demokrasi ve siyaset ayıbıdır” görüşünü kamuoyuyla paylaştı. Cemiyet açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’de gazeteciliğe yeni bir soluk getiren Abdi İpekçi’yi katledilişinin 42. yılında saygıyla, özlemle anıyoruz. Halkın yararına gazetecilik yapan, halkın haber alma, bilgi edinme hakkına saygı gösteren, doğruluğunu kontrol etmeden haber yayınlamayan Abdi İpekçi, gazetecilerin örgütlenmesi ve basın meslek ilkelerinin yaşama geçirilmesi konusundaki çabalarıyla da örnek bir isimdi. Toplu sözleşmelerin ilk imzalanışına öncülük etmişti. Muhabirliğin önemini ortaya çıkarmış, devlete ilişik gazetecilik yapmak alışkanlığından basını kurtarmıştı. Dürüst habercilik yapan, yalan haberlere, iftiralara yer vermeyen, atlama pahasına da olsa doğrulatılamayan hiçbir haberi kullanmayan, siyasi partilere eşit uzaklıkta durmayı beceren bir Genel Yayın Yönetmeniydi” denildi.

İpekçi’nin yazıları kitaplaştırılıyor

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi’nin Milliyet gazetesinde yayımlanan “Mektup” başlıklı köşe yazıları ile “Durum” köşesinde yer alan yazıları kitaplaştırılıyor. Bir dönemin tarihe mal olmuş İpekçi yazıları İpekçi ailesi tarafından kitaba dönüştürülüyor. İpekçi’nin köşe yazıları; Amerikan ambargosu sonrası kaleme aldığı,iç siyasete tekabül eden ve bugünün siyasetine de ışık tutacak yazıları, medya etiği üzerine olan yazıları ve haftalık mülakatları bir seri halinde ayrı ayrı kitaplaştırılacak. Kopernik Yayınevi’nden çıkacak olan kitaplar henüz hazırlık aşamasında. Haziran ayında okurlarıyla buluşacak.