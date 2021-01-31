Abdi İpekçi’yi yarın anıyoruz

Şişli Nişantaşı’ndaki evinin önünde Mehmet Ali Ağca tarafından düzenlenen suikast sonucu öldürülen Abdi İpekçi’yi anma töreni, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Törene İpekçi ailesinin yanı sıra Milliyet çalışanları, mesai arkadaşları ve gazeteci dostları katılacak. Abdi İpekçi’nin ölümüne ilişkin pek çok nokta, aradan 42 yıl geçmesine rağmen hâlâ karanlıkta. Katilin bağlantıları, cezaevinden kaçışı ve cinayetin ardındaki güçlere dair birçok soru henüz yanıtlanamadı.