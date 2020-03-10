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10.03.2020 - 16:46 | | DHA

Adıyaman'da faciadan dönüldü! 3 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da faciadan dönüldü! 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde, Adıyaman- Gölbaşı yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Atmalı köyü yakınlarında Ahmet Özkan'ın kullandığı 02 AAZ 910 plakalı otomobil, aynı yönde giden Ercan Atalay yönetimindeki 02 HK 693 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile Bekir Özcan yaralandı.

İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

 

 

 

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