Af yasası - ceza indirimi 2020 son durum | İnfaz yasa taslağı hazır! Af yasası kimlere vuruyor?

Hükümlü ve hükümlü yakınlarının sabırsızlıkla beklediği af yasası ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Af yasası - ceza indirimi için taslak hazırlandı. Peki bu taslakta neler yer alıyor? Af yasası kimlere vuruyor? AK Parti, geçtiğimiz hafta MHP’ye ilettiği infaz taslağını bugün CHP ve İYİ Parti’ye sunacak. Milliyet’in ulaştığı taslakta yer alan düzenlemeleri haberimizde derledik. İşte af yasası son durum...

AF YASASI - CEZA İNDİRİMİ YASA TASLAĞI

- Cezaevlerinde geçirilmesi gereken süre kısalacak. Koşullu salıverilme oranı yüzde 50 olarak uygulanacak. Kasten öldürme suçunda üçte iki, terör ve örgütlü suçlarda dörtte üçlük oran korunacak. Mükerrer suçlar, cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti suçları bakımından dörtte üçlük koşullu salıverilme oranı üçte ikiye inecek.

- Her hükümlü, cezasının en az yüzde 40’ı kadar süre cezaevinde kalacak.

- Geçici bir düzenlemeyle belirli bir tarihten önce işlenen terör, kasten öldürme ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç tüm suçlarda denetimli serbestlik süresi 3 yıla çıkacak. Terör, kasten öldürme, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç olmak üzere 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadınlarla, 70 yaşını bitirmiş hükümlüler hakkındaki 2 yıllık denetimli serbestlik süresi 4 yıla çıkarılacak. Ağır hastalık, engeli bulunan 65 yaş üstü hükümlüler, koşullu salıverilecek. Belirli bir tarihten önce suç işleyen çocuk hükümlülerin 18 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdikleri 1 gün, 3 gün olarak kabul edilecek.

- Kadın, çocuk ve 65 yaş üstü erkekler 1 yıla; 70 yaşını bitirmiş kişiler 2 yıla; 75 yaşını bitirmiş olanlar 4 yıla kadar cezalarını konutlarında çekecek. 5 yıl veya daha az süreli hapis cezası alanlardan ağır hastalığı ve engeli bulunanlar ile yeni doğum yapan ve toplam 3 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan kadınlar da cezalarını konutlarında çekebilecek.



- ‘İyi hâl’ İdare ve Gözlem Kurulu tarafından 6 ayda yapılan değerlendirme ile belirlenecek. 10 yıl ve daha fazla hapse mahkum olanlarla terör, örgüt, kasten öldürme, cinsel dokunulmazlığa karşı suç işleme ve uyuşturucu imal ve ticaretinden mahkum olanları açık cezaevine ayırmaya, İdare ve Gözlem Kurulu karar verecek. Yeni doğum yapan kadınların cezası 6 ay yerine 1,5 yıl ertelenebilecek. Hükümlüler, kamu kurumlarının iş alanlarında geceleyin bu kurumlar tarafından barındırılmak koşuluyla çalıştıracak.

MHP’den terör çekincesi

AK Parti, CHP ve İYİ Parti ile yapacağı görüşme öncesi infaz paketini MHP’ye iletti. Genel Başkan Devlet Bahçeli ile değerlendirme yapan MHP kurmayları, Meclis’te AK Parti’li yöneticilerle bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre, mükerrer suçların infaz indirimi kapsamına sınırlı olarak alınmasında görüş birliği sağlandı. Ancak terör propagandasının indirim kapsamına alınması önerilerine çekince koyan MHP’li kurmaylar “MHP’nin olduğu yerde teröre indirim olmaz. Bu bizim kırmızı çizgimiz” karşılığını verdi.

CHP’nin infazda 3 kırmızı çizgisi

CHP, AK Parti’nin koronavirüs salgını nedeniyle cezaevlerinin rahatlatılması için raftan indirdiği, hükümlülere ceza indirimi öngören yasal düzenlemeye kategorik olarak karşı çıkmıyor. Ancak özellikle üç suç türü için herhangi bir af ya da ceza indirimi uygulanmasına sıcak bakmıyor. Bu çerçevede, uyuşturucu imal eden ve satanlar, kadına şiddet ve çocuk istismarı suçlarını işleyenlerin iyi hal indiriminden yararlanmaması talep ediliyor. CHP ayrıca, söz konusu yasal düzenlemenin tutukluları da kapsaması gerektiğini, “tutuksuz yargılanmanın esas olduğuna” dikkat çekiyor.