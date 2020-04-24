Aferin Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Aferin Mi Yoksa Aferim Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

Dilimizde bazı kelimelerin doğru yazılışları yanlış bilinmektedir. Bu kelimelerden birisi de ''Aferin'' kelimesidir. Aferin kelimesi dilimizde çok sık kullanılsa bile çoğu zaman yanlış yazılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin anlamı ve doğru yazılışı bulunmaktadır.

Aferin Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu sözlüklerinde dilimizde olan kelimelerin doğru yazılışları bulunmaktadır. Bu kelimelerden birisi de ''Aferin'' kelimesidir. ''Aferin'' kelimesi çoğu zaman ''Aferim'' kelimesi ile karıştırılmaktadır. Fakat bu kelimenin doğru yazılışı ''Aferin'' şeklinde olmaktadır.

Aferin Kelimesinin Cümle İçinde Örnekleri

Bu kelime TDK'ya göre ''Aferin'' şeklinde yazılmaktadır. Aşağıda örnekler ile açıklanmıştır.

- Aferin kızım doğru söylüyorsun. Doğru

- Aferim oğlum tam zamanında geldin. Yanlış

Aferin Nedir?

Aferin kelime kökeni bakımından dilimize Farsçadan girmiş bir kelimedir. Aferin kelimesinin TDK'ya göre anlamı şöyledir:

- Övme, takdir, beğenme gibi duyguları belirtmek için söylenen söz

- Öğrencilere verilen beğenme ve takdir kağıdı