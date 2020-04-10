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10.04.2020 - 17:16 | | İHA

Ağaçta arı alarmı! Özel kıyafetli ağaç dalından alındılar

Antalya'da parklardan birinde ağacın dalına kovan yapan arılar, vatandaşları korkuttu. Arılar, bölgeye çağrılan özel kıyafetli arı üreticisi tarafından daldan alındı.

Ağaçta arı alarmı! Özel kıyafetli ağaç dalından alındılar

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı yakınındaki esnaflar, oğul veren arıların bir ağaca toplandığını fark etti. Kendi yöntemleriyle ağacın dalındaki arı kovanını almaya çalışan vatandaş, başarılı olamayınca arıları iyice huysuzlandırdı. Kızgın arılar çevreye yayılmaya başlayınca esnaf, Murat Yağız isimli arı üreticisinden yardım istedi.

Yardım talebini geri çevirmeyen Yağız, aracıyla geldiği parkta özel arı yetiştiriciliği kıyafetini giyerek ağacın yanına geldi. Yaklaşık 5 dakikalık bir uğraş sonucu oğul veren arıların bulunduğu kovan, daldan alındı.

30 kovanı bulunan arı üreticisi Yağız, kovanı aracına koyup bölgeden ayrıldı.

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