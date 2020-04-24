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24.04.2020 - 18:40 |

Ahsen İsminin Anlamı Nedir? Ahsen Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Ahsen özellikle okunuşu ile beraber anlamı kapsamında en sevilen isimler arasında bulunuyor. Son dönemlerde popüler olan bu isim yeni doğan yavruları için anne ve babalar internet üzerinden araştırma gerçekleştirmektedir. Peki, Ahsen isminin anlamı nedir? Ahsen ne demek, ne anlamına gelir? İşte detaylar.

Ahsen İsminin Anlamı Nedir? Ahsen Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

 

Ahsen kökeni Arapçadan gelen ve Türkçeye yerleşmiş isimlerden biridir. Çok eski zamanlardan bu yana günümüzde hala popülerliğini yitirmeyen isimler arasındadır. Türk Dil Kurumu açısından bu isminin anlamı ‘çok güzel, en güzel’ şeklinde yorumlanıyor.

Ahsen Ne Demek?

Ahsen birçok değişik anlama sahip olan ve hem kız hem de erkek çocukları için kullanılabilecek özel isimlerden biridir.

 - Çok güzel, en güzel,

 - Daha güzel, çok güzel ve en güzel,

 Böylesi beğeni gören anlamı ile beraber kız ya da erkek çocuklarınız için bu ismi kullanabilirsiniz. Özellikle tek başına kullanılan bu isim, günümüzde ayrıca farklı isimlerle de anne ve babalar tarafından minik yavruları için değerlendirilmektedir.

 Ahsen Kur’an’da Geçiyor mu?

Ahsen Arapça kökenli ve İslami açıdan da çok önemli bir isimdir. En çok merak edilenler arasında Ahsen isminin Kur'an'da yer alıp almadığıdır. Ahsen ismi Kur'an'da geçer. Ahsen'i takvim: en güzel şekil anlamı üzerinden bilinmektedir. Üstelik Ahsen kelimesi Kur’an-ı Kerim'de toplamda 50 ayette geçer. Hem kız hem de erkek çocuklar için kullanılabilecek en özel ve güzel isimler arasında yer almaktadır.

 

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Ahsen İsminin Anlamı Nedir? Ahsen Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

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