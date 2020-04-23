Aidiyet Nedir? Adiyet Duygusu Ve Bağı Ne Anlama Gelmektedir?

Aidiyet kelimesi yabancı dilden Türkçeye geçmiş olan bir kelimedir. Günlük hayatta ise aidiyet kelimesini oldukça fazla kullanmaktayız. Aidiyet kelimesinin kökeni ise Arapçadır. Aidiyet kelimesinin 3 tane anlamı bulunur. Bu anlamlar birbirleri ile bağlantılıdır.

Aidiyet Kelimesinin Anlamı Nedir?

1. Ait olma durumu

2. İlişkinlik

3. Bir yere veya bir kimseye bağlı olmak

Aidiyet Duygusu ve Bağı Ne Anlama Gelmektedir?

Aidiyet duygusu bir yere veya bir kimseye bağlı olma duygusu o kimseden kopamayacağını belirten duygudur. Aidiyet duygusu bir eve veya bir kimseye bağlı olmak demektir. Aidiyet bağı da bir yere duyulan manevi bağ orada olmasa dahi özlenilen yeri isteme durumudur.